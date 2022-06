Instagram, novità super in arrivo: utenti al settimo cielo (Di sabato 4 giugno 2022) Non si fermano le novità da parte degli sviluppatori di Instagram, che sono pronti a lanciare nuove funzioni: i dettagli Instagram è pronta ad aggiornarsi nuovamente, stavolta pronta ad accontentare chi crea i contenuti sul social network di condivisione foto. Andiamo quindi a vedere quali sono le nuove funzioni che a breve arriveranno sull’applicazione. Le nuove funzioni presenti per gli utenti (Via WebSource)Nei giorni scorsi si è parlato moltissimo degli Amber Alerts su Instagram. Da Meta però sembra proprio che le novità non siano finite qui. Infatti ben presto il colosso è pronto a migliorare ancora di più il social network di condivisione foto. Al contrario, l’azienda ha annunciato una pletora di nuove funzioni legate ai Reel, probabilmente nel tentativo di ... Leggi su vesuvius (Di sabato 4 giugno 2022) Non si fermano leda parte degli sviluppatori di, che sono pronti a lanciare nuove funzioni: i dettagliè pronta ad aggiornarsi nuovamente, stavolta pronta ad accontentare chi crea i contenuti sul social network di condivisione foto. Andiamo quindi a vedere quali sono le nuove funzioni che a breve arriveranno sull’applicazione. Le nuove funzioni presenti per gli(Via WebSource)Nei giorni scorsi si è parlato moltissimo degli Amber Alerts su. Da Meta però sembra proprio che lenon siano finite qui. Infatti ben presto il colosso è pronto a migliorare ancora di più il social network di condivisione foto. Al contrario, l’azienda ha annunciato una pletora di nuove funzioni legate ai Reel, probabilmente nel tentativo di ...

Advertising

83napolano : RT @CeotechI: AMBER su Instagram per aiutare a trovare i bambini scomparsi #Aiuto #AMBER #App #BambiniScomparsi #Innovazione #Instagram #Mo… - 83napolano : RT @CeotechI: Instagram Reels estende la durata dei video a 90 secondi #Android #App #ContentCreator #Creators #Influencer #Instagram #Inst… - mauriziolotito : RT @postpickr: ?? #Instagram ha esteso ufficialmente la durata massima dei #Reel fino a 90 secondi, mentre a breve arriveranno nuovi sticker… - CF22092013 : RT @CeotechI: Instagram Reels estende la durata dei video a 90 secondi #Android #App #ContentCreator #Creators #Influencer #Instagram #Inst… - Sgt_Totta : RT @neu_radio: ?Appuntamento settimanale con ?????????????? in compagnia de La Totta (@sgt_totta ) e #MorraMc, per parlare di #cultura, #eventi e… -