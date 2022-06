Incidenti lavoro: cade da scala in fiera a Rho, morto 64enne (Di sabato 4 giugno 2022) E' caduto da una scala ed è morto un uomo di 64 anni che stava lavorando al Padiglione 1 della fiera di Rho Pero dove martedì aprirà il Salone del Mobile. L'incidente è avvenuto dopo le 14.30. Sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) E' caduto da unaed èun uomo di 64 anni che stava lavorando al Padiglione 1 delladi Rho Pero dove martedì aprirà il Salone del Mobile. L'incidente è avvenuto dopo le 14.30. Sul ...

