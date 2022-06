Gravina: «Iniziamo ad avvertire distacco dalla Nazionale» (Di sabato 4 giugno 2022) . Le dichiarazioni del presidente della FIGC Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato la scelta di tanti giocatori di lasciare Coverciano negli ultimi giorni. «Cominciamo a percepire una sorta di distacco, ci sono contaminazioni esterne. C’è qualcuno che preme per tutelare il proprio interesse ma questo è nel DNA delle società di calcio. Qualcun altro lo fa per rancore, qualcun altro ancora ha comportamenti contrastanti. Il valore e l’attaccamento alla maglia è qualcosa che comincia a sfumare, in questo bisognerà fare qualcosa in più: fermo restando, e lo dico con massimo rispetto, che la maglia azzurra si può lasciare ma chi lo fa poi si assume le proprie responsabilità e noi andremo comunque avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) . Le dichiarazioni del presidente della FIGC Gabriele, presidente della FIGC, ha commentato la scelta di tanti giocatori di lasciare Coverciano negli ultimi giorni. «Cominciamo a percepire una sorta di, ci sono contaminazioni esterne. C’è qualcuno che preme per tutelare il proprio interesse ma questo è nel DNA delle società di calcio. Qualcun altro lo fa per rancore, qualcun altro ancora ha comportamenti contrastanti. Il valore e l’attaccamento alla maglia è qualcosa che comincia a sfumare, in questo bisognerà fare qualcosa in più: fermo restando, e lo dico con massimo rispetto, che la maglia azzurra si può lasciare ma chi lo fa poi si assume le proprie responsabilità e noi andremo comunque avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

