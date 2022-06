Gazzetta: il Centro Paradiso è in vendita, potrebbe diventare una struttura sanitaria privata (Di sabato 4 giugno 2022) Il Centro Paradiso, dove si allenava Maradona, è in vendita. potrebbe diventare una struttura sanitaria privata, scrive la Gazzetta dello Sport. La struttura chiuse per il fallimento del Napoli, nel 2004. Fu vandalizzata. “Dopo anni in cui la proprietà era finita a istituti bancari nella vicenda dei creditori, ora si sono concluse tutte le procedure per cui il Centro può essere venduto e pare ci siano imprenditori interessati a crearci una struttura sanitaria privata. In effetti nella destinazione del piano regolatore il Centro dovrà avere una qualificazione sportiva e di quartiere. E per questo si batte da anni l’associazione ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) Il, dove si allenava Maradona, è inuna, scrive ladello Sport. Lachiuse per il fallimento del Napoli, nel 2004. Fu vandalizzata. “Dopo anni in cui la proprietà era finita a istituti bancari nella vicenda dei creditori, ora si sono concluse tutte le procedure per cui ilpuò essere venduto e pare ci siano imprenditori interessati a crearci una. In effetti nella destinazione del piano regolatore ildovrà avere una qualificazione sportiva e di quartiere. E per questo si batte da anni l’associazione ...

