Fisco | la bomba super-Imu | quanto dovremo pagare fra pochi giorni | chi viene rapinato

(Di sabato 4 giugno 2022) Il 16 giugno, ossia tra due settimane, deve essere versata la prima rata dell'Imu (Imposta municipale unica) dovuta per il 2022, una delle prime scadenze fiscali di questo mese. A ricordarlo è Confedilizia che segnala che la "patrimoniale sugli immobili" - in vigore dal 2012 - quest' anno porterà un gettito di circa 250 miliardi di euro. Se fosse, invece, rimasta l'Ici (l'imposta comunale sugli immobili mandata in soffitta nel 2012) ogginon si sarebberoati i 100 miliardi. In generale l'Imu è dasolo per case e immobili diversi dalla prima casa, aree fabbricabili e terreni agricoli. Le abitazioni principali sono soggette all'imposta soltanto nel caso in cui rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (le cosiddette case di lusso). L'importo da versare va calcolato applicando alla base imponibile- il valore dell'immobile determinato ...

