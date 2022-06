Covid | 22 527 positivi | 47 le vittime

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Italia, 22.527 contagi e 47 morti: bollettino 4 giugno: (Adnkronos) - Numeri del Covid in Italia, regione per… - infoitinterno : Covid oggi in Italia: 22.527 casi. Il bollettino del 4 giugno con i contagi delle regioni - infoitinterno : Covid oggi Italia, 22.527 contagi e 47 morti: bollettino 4 giugno - infoitinterno : Covid Italia, bollettino del 4 giugno: 22.527 nuovi casi e 47 decessi - infoitinterno : Covid, 22.527 nuovi casi e 47 decessi nelle ultime 24 ore -

di I dati di sabato 4 giugno: positività all'11,9% Sono 22.i nuovi casiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 9.429 di ieri e soprattutto i 18.255 di sabato scorso, anche se il confronto è falsato dal fatto che ieri era un post - ...Sono 22.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.429. Le vittime sono invece 47, 7 in più rispetto a ieri. Sono stati eseguiti ...Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Sicilia: secondo il bollettino diffuso oggi sono 2.327 i nuovi contagi su 13.629 tamponi processati. Ieri i ...ROMA (ITALPRESS) - Sono 22.527 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 9.429) a fronte di 188.996 tamponi effettuati su un totale di 221.741.088 da ini ...