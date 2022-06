Arte, dopo due secoli torna a “casa” il Trittico di Nicolas Froment (Di sabato 4 giugno 2022) Un grande capolavoro del Rinascimento torna, dopo quasi duecento anni, dagli Uffizi al monastero che per secoli lo aveva custodito. È il Trittico raffigurante le Storie di Lazzaro, Marta e Maria, realizzato dal pittore francese del Quattrocento Nicolas Froment: rimosso dal convento di Bosco ai Frati (San Piero) con le soppressioni napoleoniche, nel 1841 fu portato alla Galleria delle Statue e delle Pitture. Ora, nell’ambito di Terre degli Uffizi, programma espositivo di Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei, sarà protagonista di una mostra (dal 1 giugno al 6 novembre) organizzata proprio nel luogo di culto che per tanto tempo era stato la sua “casa”. La pala d’altare è datata 1461 e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 giugno 2022) Un grande capolavoro del Rinascimentoquasi duecento anni, dagli Uffizi al monastero che perlo aveva custodito. È ilraffigurante le Storie di Lazzaro, Marta e Maria, realizzato dal pittore francese del Quattrocento: rimosso dal convento di Bosco ai Frati (San Piero) con le soppressioni napoleoniche, nel 1841 fu portato alla Galleria delle Statue e delle Pitture. Ora, nell’ambito di Terre degli Uffizi, programma espositivo di Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei, sarà protagonista di una mostra (dal 1 giugno al 6 novembre) organizzata proprio nel luogo di culto che per tanto tempo era stato la sua “”. La pala d’altare è datata 1461 e ...

Nikkio48 : @a_padellaro Lei il libro lo ha comprato e non lo ha letto! Dopo l'ospitata a casa sua a LA7, Renzi ha detto che fa… - 0nLyLou91 : DOMANI NICCOLÒ MORICONI IN ARTE ULTIMO TORNA A FARE I CONCERTI DOPO 3 ANNI STIAMO THTTI BENE? #UltimoStadi22 - marianostefani1 : RT @marianostefani1: IDOSSARE L' ARTE? La prima opera di Leonardo da Vinci fedelmente riprodotta a mano sulle T-Sirt per pochi ma non per… - marianostefani1 : IDOSSARE L' ARTE? La prima opera di Leonardo da Vinci fedelmente riprodotta a mano sulle T-Sirt per pochi ma non… - roserra757 : @MarcoBiellaMB Ripeto: io non so leggere un bilancio. Ammiro chi lo sa fare. Ma dopo averlo letto non ci si può lan… -