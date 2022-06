Ardea, via la sbarra dal Consorzio Tor San Lorenzo: il Comune vince il ricorso al Tar (Di sabato 4 giugno 2022) Via la sbarra dal Consorzio di Tor San Lorenzo. E libero accesso alle strade che portano fino alla spiaggia non solo a piedi o ai mezzi di soccorso, ma a tutti i tipi di veicoli, indistintamente. Perché il mare è di tutti e non si può bloccare l’accesso. A maggior ragione se le strade in realtà non sono private, ma pubbliche, come risulta dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle vie ricadenti dalla Deliberazione del Consiglio Comunale di Ardea n. 46 del 19 luglio2021 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 1255 del 9 agosto 2021. Incatenati alla sbarra Già in passato il Comune di Ardea aveva provato a far togliere la sbarra, sempre senza esito. L’ultimo tentativo risale al 4 marzo scorso. Quel giorno, per evitare che venisse abbattuta a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 giugno 2022) Via ladaldi Tor San. E libero accesso alle strade che portano fino alla spiaggia non solo a piedi o ai mezzi di soccorso, ma a tutti i tipi di veicoli, indistintamente. Perché il mare è di tutti e non si può bloccare l’accesso. A maggior ragione se le strade in realtà non sono private, ma pubbliche, come risulta dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle vie ricadenti dalla Deliberazione del Consiglio Comunale din. 46 del 19 luglio2021 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 1255 del 9 agosto 2021. Incatenati allaGià in passato ildiaveva provato a far togliere la, sempre senza esito. L’ultimo tentativo risale al 4 marzo scorso. Quel giorno, per evitare che venisse abbattuta a ...

