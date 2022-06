Antonio Razzi verso il Grande Fratello Vip: “Alfonso prendimi non te ne pentirai” (Di sabato 4 giugno 2022) Ci potrebbe essere anche Antonio Razzi nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ex Senatore della Repubblica nel partito di Silvio Berlusconi, Antonio Razzi da anni è diventato a tutti gli effetti un volto televisivo. Nel 2019 ha partecipato a Ballando con le Stelle, mentre l’anno successivo ha preso parte alla giuria popolare del medesimo programma, sprovvisto di pubblico a causa della pandemia. Il primo contatto fra lui ed Alfonso Signorini c’è stato l’anno scorso, ma alla fine il conduttore ha preferito non arruolarlo. Ora è stato proprio Antonio Razzi, fra le pagine di ThePipolTv, a candidarsi. “A prescindere da quello che sono stato sono arrivato ad un’età dove non mi pongo più limiti. Faccio TikTok mentre ballo, ... Leggi su biccy (Di sabato 4 giugno 2022) Ci potrebbe essere anchenel cast della settima edizione delVip. Ex Senatore della Repubblica nel partito di Silvio Berlusconi,da anni è diventato a tutti gli effetti un volto televisivo. Nel 2019 ha partecipato a Ballando con le Stelle, mentre l’anno successivo ha preso parte alla giuria popolare del medesimo programma, sprovvisto di pubblico a causa della pandemia. Il primo contatto fra lui edSignorini c’è stato l’anno scorso, ma alla fine il conduttore ha preferito non arruolarlo. Ora è stato proprio, fra le pagine di ThePipolTv, a candidarsi. “A prescindere da quello che sono stato sono arrivato ad un’età dove non mi pongo più limiti. Faccio TikTok mentre ballo, ...

