Uomini e Donne, ombre su Veronica e Matteo: erano d’accordo? Spunta un indizio (Di venerdì 3 giugno 2022) Alla fine la tronista di Uomini e Donne Veronica Rimondi ha scelto effettivamente Matteo Farnea, il corteggiatore dato per favorito sin dall’inizio. E in effetti i due ragazzi, a dispetto del poco tempo che hanno avuto nel programma per conoscersi (Veronica è arrivata molto in ritardo rispetto agli altri tronisti), sono sempre apparsi fin troppo complici e affiatati, come se già si conoscessero da prima di approdare a Uomini e Donne. Uomini e Donne, Soraia Ceruti: “È vero, io e Luca ci siamo lasciati” Qualche ora dopo la scelta avvenuta a Uomini e Donne, la corteggiatrice è tornata sui social e ha esordito così ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 giugno 2022) Alla fine la tronista diRimondi ha scelto effettivamenteFarnea, il corteggiatore dato per favorito sin dall’inizio. E in effetti i due ragazzi, a dispetto del poco tempo che hanno avuto nel programma per conoscersi (è arrivata molto in ritardo rispetto agli altri tronisti), sono sempre apparsi fin troppo complici e affiatati, come se già si conoscessero da prima di approdare a, Soraia Ceruti: “È vero, io e Luca ci siamo lasciati” Qualche ora dopo la scelta avvenuta a, la corteggiatrice è tornata sui social e ha esordito così ...

Advertising

robersperanza : Buon 2 Giugno. Oggi, per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla ce… - poliziadistato : #2giugno 76° #FestadellaRepubblica “Insieme a difesa della pace”. Sui #ForiImperiali a Roma ci saranno anche le nos… - MinisteroSalute : Un lungo applauso ha accolto le Donne e gli Uomini del Servizio Sanitario Nazionale, la risorsa più preziosa che ab… - queenxjude : Le donne sono state umiliate per secoli e quando finalmente troviamo il coraggio di parlare non possiamo farlo perc… - hellolettuc3 : RT @erinyesrvnge: marilyn monroe (1926 - 1962) • attrice americana, cantante e modella • diventata un sex symbol americano ed emblema dell… -