Ultime Notizie Roma del 03-06-2022 ore 08:10 (Di venerdì 3 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio biden e torna a chiedere al Congresso di agire sul controllo delle Armi il momento di farle quasi inevitabile ha detto nelle Ultime settimane con almeno 25 morti e decine di feriti le strage d’opera di forze armate sono tornata ed attualità mercoledì a tulsa in Oklahoma un uomo armato ucciso almeno 4 persone la scorsa settimana un ragazzo ucciso 19 bambini due insegnanti e ferito almeno 17 persone in una scuola elementare di uvalde Inter il 14 maggio un uomo motivato da odio razziale ha ucciso 10 persone in un supermercato di Buffalo New York e il presunto sparatore è stato successivamente usato Tra l’altro di terrorismo domestico motivato dall’odio e vai te ne ha chiesto al Congresso di ripristinare il divieto sulle armi d’assalto la guerra in Ucraina ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio biden e torna a chiedere al Congresso di agire sul controllo delle Armi il momento di farle quasi inevitabile ha detto nellesettimane con almeno 25 morti e decine di feriti le strage d’opera di forze armate sono tornata ed attualità mercoledì a tulsa in Oklahoma un uomo armato ucciso almeno 4 persone la scorsa settimana un ragazzo ucciso 19 bambini due insegnanti e ferito almeno 17 persone in una scuola elementare di uvalde Inter il 14 maggio un uomo motivato da odio razziale ha ucciso 10 persone in un supermercato di Buffalo New York e il presunto sparatore è stato successivamente usato Tra l’altro di terrorismo domestico motivato dall’odio e vai te ne ha chiesto al Congresso di ripristinare il divieto sulle armi d’assalto la guerra in Ucraina ...

