Ultime Notizie – Caro carburante | Fdi | “Liberalizzare subito smart working”

Liberalizzare subito lo smart working per contrastare il Caro carburante. E' quanto chiedono i deputati di Fratelli d'Italia Massimiliano De Toma della commissione Attività produttive e Walter Rizzetto della commissione Lavoro pubblico e privato. "I costi dei carburanti, nonostante la modesta defiscalizzazione operata dal Governo che li aveva ricondotti a circa 1,75 euro/litro, sono tornati a salire con punte sino a 2,30 euro litro al servito: è evidente che sono tutt'ora in atto forti speculazioni che non si è stati in grado di fermare e che si è tornati alla situazione precedente agli interventi del governo – dichiarano i deputati Fdi in una nota – Capiamo che la coperta sia corta, nonostante i fondi del Pnrr, ma per tagliare ancora i costi fiscali sui prodotti energetici che sono ...

