The Boys riparte dal ‘Soldatino’ di Jensen Ackles (Di venerdì 3 giugno 2022) Jensen Ackles - The Boys La battaglia dei The Boys contro i supereroi fuori controllo riparte da Jensen Ackles. Smessi i panni di Dean Winchester in Supernatural, l’attore texano è infatti la new entry principale della terza stagione della serie di Prime Video, rilasciata stamattina dalla piattaforma streaming. Suo è il ruolo di Soldier Boy (Soldatino nel doppiaggio italiano). The Boys 3: trama e anticipazioni Gli eventi ripartiranno un anno dopo l’epilogo della seconda stagione, ossia dalla sconfitta della nazista Stormfront (Aya Cash), capace di spargere terrore per tutta la città dopo aver convinto il violento Patriota (Antony Starr) a stare dalla sua parte. A 12 mesi dal caos, il pubblico ritroverà dunque i Supereroi in un periodo di pace ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 3 giugno 2022)- TheLa battaglia dei Thecontro i supereroi fuori controlloda. Smessi i panni di Dean Winchester in Supernatural, l’attore texano è infatti la new entry principale della terza stagione della serie di Prime Video, rilasciata stamattina dalla piattaforma streaming. Suo è il ruolo di Soldier Boy (Soldatino nel doppiaggio italiano). The3: trama e anticipazioni Gli eventi ripartiranno un anno dopo l’epilogo della seconda stagione, ossia dalla sconfitta della nazista Stormfront (Aya Cash), capace di spargere terrore per tutta la città dopo aver convinto il violento Patriota (Antony Starr) a stare dalla sua parte. A 12 mesi dal caos, il pubblico ritroverà dunque i Supereroi in un periodo di pace ...

Advertising

PrimeVideoIT : No niente con questo tweet volevo solo ricordarvi che domani escono i primi episodi di The Boys 3 ?? ?? #TheBoysPremiere #TheBoysTv - Fra_Illy : The Boys in estate come True Blood dieci anni fa ?? ogni anno manca quel sano camp & splatter della Louisiana - LaPerfaa : Oh ma oggi escono le prime puntate della S3 di The Boys ?? - MeHugIdols : RT @team_world: #TheBoys - la serie tratta dal fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, best-seller del New York Times - torna su #PrimeV… - poicipensa44 : RT @CieloGore104: Oggi esce The Boys altro che quella merda di Stranger Things -