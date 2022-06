Tesla, l’email interna di Elon Musk: «Dobbiamo tagliare il personale del 10%» (Di venerdì 3 giugno 2022) Elon Musk ha detto che Tesla deve tagliare il personale di circa il 10%. Secondo Reuters, l’indicazione è contenuta in una email interna visionata dall’agenzia di stampa. Il miliardario, che è amministratore delegato dell’azienda, ha dichiarato di avere una «pessima sensazione» riguardo all’andamento dell’economia. La mail, intitolata «pause all hiring worldwide», è stata inviata ai dirigenti Tesla ieri, 2 giugno. Martedì scorso, in un’altra mail, Musk aveva scritto ai dipendenti di Tesla: «Tutti sono tenuti a trascorrere un minimo di 40 ore in ufficio a settimana. Se non vi presentate, penseremo che vi siate dimessi». Leggi anche: L’ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022)ha detto chedeveildi circa il 10%. Secondo Reuters, l’indicazione è contenuta in una emailvisionata dall’agenzia di stampa. Il miliardario, che è amministratore delegato dell’azienda, ha dichiarato di avere una «pessima sensazione» riguardo all’andamento dell’economia. La mail, intitolata «pause all hiring worldwide», è stata inviata ai dirigentiieri, 2 giugno. Martedì scorso, in un’altra mail,aveva scritto ai dipendenti di: «Tutti sono tenuti a trascorrere un minimo di 40 ore in ufficio a settimana. Se non vi presentate, penseremo che vi siate dimessi». Leggi anche: L’ultimatum diai manager di...

ArmandaGelsomin : RT @rtl1025: ?? L'ultimatum di Elon #Musk ai manager di #Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il 'lavoro da remoto non è più accettabile. C… - laiavilanadal : RT @physicsteo: Ma come ha fatto Brunetta a hackare l' email di Elon Musk?! Non lo facevo capace?? - physicsteo : Ma come ha fatto Brunetta a hackare l' email di Elon Musk?! Non lo facevo capace?? - TQuedra : Ho come l'impressione che i dipendenti di tesla e twitter stiano ricevendo molte email in questo momento - franconemarisa : RT @rtl1025: ?? L'ultimatum di Elon #Musk ai manager di #Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il 'lavoro da remoto non è più accettabile. C… -