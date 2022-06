Se ci sono davvero 19 milioni di evasori non serve il carcere ma un fisco diverso (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in Italia dobbiamo fare i conti con 19 milioni di evasori. Provate a rileggere questa cifra, e capirete che si tratta di un numero folle: 19 milioni. Pazzesco. Considerando che in Italia vivono quasi 60 milioni di persone (centenari e neonati compresi), e considerando che più o meno 10 milioni di queste persone sono minorenni, e altri 10 milioni hanno più di 70 anni, restano a spanne 40 milioni di italiani in età da lavoro. Di questi, più o meno la metà ha una busta paga da dipendente, dove le tasse vengono sottratte alla fonte. Non prendete alla lettera questi calcoli (sebbene si tratti di dati Istat e della funzione pubblica), diciamo che è giusto per avere un’idea della ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in Italia dobbiamo fare i conti con 19di. Provate a rileggere questa cifra, e capirete che si tratta di un numero folle: 19. Pazzesco. Considerando che in Italia vivono quasi 60di persone (centenari e neonati compresi), e considerando che più o meno 10di queste personeminorenni, e altri 10hanno più di 70 anni, restano a spanne 40di italiani in età da lavoro. Di questi, più o meno la metà ha una busta paga da dipendente, dove le tasse vengono sottratte alla fonte. Non prendete alla lettera questi calcoli (sebbene si tratti di dati Istat e della funzione pubblica), diciamo che è giusto per avere un’idea della ...

Advertising

rulajebreal : Viva la Repubblica, Democratica e antifascista.???? Eterna gratitudine alla resistenza coraggiosa di partigiane & par… - La7tv : #lariachetira @RulaJebreal: 'Se Michele Santoro non è 'mainstream' allora noi siamo tutti clandestini, mi stupisce… - CarloCalenda : In Italia le donazioni di midollo sono poche rispetto agli altri paesi avanzati. Donare, per chi ha l’età giusta e… - GZagaglia : RT @boni_castellane: Chi davvero crede ancora che se non ci fosse evasione fiscale le tasse diminuirebbero e lo Stato funzionerebbe perfett… - nanaonweb : RT @FerAlgaba: Davvero: il 90% delle domande su Twitter sono retoriche, smettetela di rispondere come se fosse la vostra tesi di laurea. -