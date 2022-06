Nottingham Forest | un incubo durato 23 anni | la rinascita dei “Garibaldi Reds” con i soldi di un armatore greco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 giugno 2022) Ottomilaquattrocentoquattordici giorni, equivalenti a poco più di 23. Tanto è durata la maledizione della Premier League per il, storico club britco con un campionato e ben due Champions League nel suo palmares: risale infatti al 16 maggio 1999 l’ultima partita nella massima serie inglese dei, che salutarono la categoria con un’ininfluente vittoria sul Leicester nello stadio di casa del City Ground. Quel giorno, che il resto del Regno Unito ricorderà per la vittoria del campionato all’ultima giornata da parte del Manchester United e l’arrivo in cima alla classifica della UK Singles Chart di un gruppo di ragazzi statunitensi, i Backstreet Boys, con il singolo “I want it that way”, i tifosi del...