Nike gli dice addio: come faremo a indossarle? (Di venerdì 3 giugno 2022) Arriva un'altra rivoluzione firmata Nike, una novità che va incontro alle esigenze green per un mondo sempre più ecosostenibile. Cosa si saranno inventati stavolta? Le aziende si stanno muovendo verso produzioni attente alla salute dell'ambiente, creando prodotti innovativi in grado di soddisfare le esigenze più diverse. Ora è il turno della Nike, che tenta di rivoluzionare il mondo delle scarpe! Logo Nike – (logodix) – curiosauro.itLa rivoluzione Nike Nike presenta due nuove tipologie di scarpe destinate a rivoluzionare il mercato: Ispa Link e Ispa Link Axis. Fanno parte di una collezione di scarpe da ginnastica modulari, che possono essere facilmente smontate e rimontate a piacere dell'acquirente. Il loro design è improntato alla filosofia ISPA (Improvise, Scavenge, Protect, Adapt, ovvero ...

