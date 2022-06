Nel sud della Germania è deragliato un treno regionale: sono morte quattro persone (Di venerdì 3 giugno 2022) Venerdì è deragliato un treno regionale nel sud della Germania, in Baviera, presso la cittadina di Garmisch-Partenkirchen: sono morte quattro persone e ci sarebbero 30 feriti, di cui una quindicina molto gravi. Le prime foto circolate sui media mostrano varie carrozze Leggi su ilpost (Di venerdì 3 giugno 2022) Venerdì èunnel sud, in Baviera, presso la cittadina di Garmisch-Partenkirchen:e ci sarebbero 30 feriti, di cui una quindicina molto gravi. Le prime foto circolate sui media mostrano varie carrozze

