MotoGP, Brad Binder: “Le cose stanno andando molto bene. L’asfalto di Barcellona è molto particolare” (Di venerdì 3 giugno 2022) Brad Binder commenta la propria prestazione al termine delle prove libere del Gran Premio di Catalogna, nona prova del Mondiale MotoGP 2022. Il sudafricano di KTM occupa il sesto posto della graduatoria combinata alle spalle dell’iberico Jorge Marin (Pramac) ed il nostro Francesco Bagnaia con la prima delle Ducati ufficiali. Il centauro della casa austriaca ha rilasciato ai media come riporta ‘Speedweek.com’: “Non ho messo nessuna gomma nuova al termine della prima sessione di prove libere del mattino. Sapevo che se avessi montato delle mescole nuove alla fine delle FP2 saremmo andati meglio”. Il fratello di Darryn Binder ha continuato dicendo: “Le cose stanno andando molto bene. Nella terzo spint della FP2 con una ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022)commenta la propria prestazione al termine delle prove libere del Gran Premio di Catalogna, nona prova del Mondiale2022. Il sudafricano di KTM occupa il sesto posto della graduatoria combinata alle spalle dell’iberico Jorge Marin (Pramac) ed il nostro Francesco Bagnaia con la prima delle Ducati ufficiali. Il centauro della casa austriaca ha rilasciato ai media come riporta ‘Speedweek.com’: “Non ho messo nessuna gomma nuova al termine della prima sessione di prove libere del mattino. Sapevo che se avessi montato delle mescole nuove alla fine delle FP2 saremmo andati meglio”. Il fratello di Darrynha continuato dicendo: “Le. Nella terzo spint della FP2 con una ...

