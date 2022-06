L’orientamento sessuale di Will in Stranger Things sarà più chiaro nel finale della stagione 4: “Spiega molte cose” (Di venerdì 3 giugno 2022) Sin dalla terza stagione L’orientamento sessuale di Will in Stranger Things è diventato oggetto di discussione tra gli appassionati della serie, che ha introdotto, proprio nello scorso capitolo, i primi personaggi LGBTQ+ del format. Se nel caso di Robyn il coming out è stato esplicito ed incredibilmente emotivo, per Will si è trattato solo di descrivere un pre-adolescente poco interessato alle ragazze. Nel suo caso, gli sceneggiatori hanno evitato di dare etichette chiare al personaggio, ma a quanto pare le cose potrebbero cambiare con gli ultimi due episodi in arrivo a luglio. L’orientamento sessuale di Will in Stranger Things 4 ha continuato ad ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Sin dalla terzadiinè diventato oggetto di discussione tra gli appassionatiserie, che ha introdotto, proprio nello scorso capitolo, i primi personaggi LGBTQ+ del format. Se nel caso di Robyn il coming out è stato esplicito ed incredibilmente emotivo, persi è trattato solo di descrivere un pre-adolescente poco interessato alle ragazze. Nel suo caso, gli sceneggiatori hanno evitato di dare etichette chiare al personaggio, ma a quanto pare lepotrebbero cambiare con gli ultimi due episodi in arrivo a luglio.diin4 ha continuato ad ...

