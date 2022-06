LIVE – Nadal-Zverev 7-6 4-5, semifinale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 3 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Rafael Nadal e Alexander Zverev, valevole come semifinale tabellone principale del Roland Garros 2022. Scontro particolarmente atteso tra lo spagnolo e il tedesco, con il primo vittorioso ai danni di Novak Djokovic ai quarti e il secondo invece superiore a Carlos Alcaraz. L’iberico è alla ricerca di un posto in finale da favorito, ma impossibile sottovalutare il talento del giovane e talentuoso teutonico. Chi avrà la meglio tra Nadal e Zverev in semifinale a Parigi? Sportface.it seguirà la partita in DIRETTA e garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di oggi, venerdì 3 giugno, non prima delle ore 14.30 ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Ile latestuale del match tra Rafaele Alexander, valevole cometabellone principale del. Scontro particolarmente atteso tra lo spagnolo e il tedesco, con il primo vittorioso ai danni di Novak Djokovic ai quarti e il secondo invece superiore a Carlos Alcaraz. L’iberico è alla ricerca di un posto in finale da favorito, ma impossibile sottovalutare il talento del giovane e talentuoso teutonico. Chi avrà la meglio traina Parigi? Sportface.it seguirà la partita ine garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di oggi, venerdì 3 giugno, non prima delle ore 14.30 ...

