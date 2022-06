L'Italia spera in nuovi aiuti Ue per far fronte all'inflazione. Ma Bruxelles dice no (per ora) (Di venerdì 3 giugno 2022) L'inflazione continua a salire, dai prezzi al supermercato a quelli della benzina, nonostante il taglio delle accise. E il caso dei pescatori che da settimane protestano chiedendo di ricevere i contributi anti caro-gasolio promessi... Leggi su today (Di venerdì 3 giugno 2022) L'continua a salire, dai prezzi al supermercato a quelli della benzina, nonostante il taglio delle accise. E il caso dei pescatori che da settimane protestano chiedendo di ricevere i contributi anti caro-gasolio promessi...

Advertising

sportface2016 : #Italia, #Mancini spera ancora: 'Se ci sarà il ripescaggio ai #Mondiali ci faremo trovare pronti. E' già successo i… - PalermoToday : L'Italia spera in nuovi aiuti Ue per far fronte all'inflazione. Ma Bruxelles dice no (per ora)… - msn_italia : Italia ripescata ai Mondiali, ecco perché Mancini spera ancora - infoitsport : Italia ripescata ai Mondiali, perché Mancini spera ancora - morellik : @DiegoFusaro L’Italia che piace al guitto Fusaro è una nazione popolata da gente NO. NO mask, NO vax, NO green pas… -