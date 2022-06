Juventus, Morata parla del suo futuro: “Sceglierò in base a due fattori” (Di venerdì 3 giugno 2022) Il futuro di Alvaro Morata è ancora un mistero, la Juventus non è sicura di riscattarlo dall’Atletico Madrid dopo il prestito biennale. Dopo la partita della sua Spagna, dove ha anche messo a segno una rete, ha parlato commentando su cosa si aspetta dal suo futuro. Morata ha dichiarato questo: “Il mio futuro è alla Juventus? Questo non dipende da me, non posso farci niente. Devo restare concentrato sulla Nazionale, poi si vedrà. Mia moglie e i miei figli mi seguono in qualsiasi decisione possa prendere per il futuro. Ho molte opzioni e non dipende da me. Posso solo lavorare molto duramente e vedere cosa succede, la cosa buona è che ci sono diverse squadre interessate“. ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) Ildi Alvaroè ancora un mistero, lanon è sicura di riscattarlo dall’Atletico Madrid dopo il prestito biennale. Dopo la partita della sua Spagna, dove ha anche messo a segno una rete, hato commentando su cosa si aspetta dal suoha dichiarato questo: “Il mioè alla? Questo non dipende da me, non posso farci niente. Devo restare concentrato sulla Nazionale, poi si vedrà. Mia moglie e i miei figli mi seguono in qualsiasi decisione possa prendere per il. Ho molte opzioni e non dipende da me. Posso solo lavorare molto duramente e vedere cosa succede, la cosa buona è che ci sono diverse squadre interessate“. ...

