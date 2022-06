Il servilismo dei putiniani e quella similitudine tra 1941 e 2022 (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono nato il 9 febbraio del 1941. Quando voglio dare un senso alla mia storia mi soffermo sulla carta geopolitica dell’Europa quando iniziavo il mio cammino nel mondo. In quell’anno si concluse una fase importante della seconda guerra mondiale: l’avanzata nazista raggiunse la sua massima espansione; ma nello stesso tempo l’anno si chiuse con l’entrata in guerra degli Stati Uniti. Ricapitoliamo brevemente la situazione dall’inizio delle ostilità fino a tutto il 1941. La Germania diede inizio alla guerra invadendo la Polonia, il primo settembre 1939, in combutta con l’Urss che poche settimane dopo invase la parte orientale di quello sventurato Paese. Il Regno Unito e la Francia reagirono dichiarando guerra alla Germania. Ed è per questi motivi che Alessandro Orsini nuova star televisiva, contesa da tutte le reti, si è azzardato a sostenere che Hitler ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono nato il 9 febbraio del. Quando voglio dare un senso alla mia storia mi soffermo sulla carta geopolitica dell’Europa quando iniziavo il mio cammino nel mondo. In quell’anno si concluse una fase importante della seconda guerra mondiale: l’avanzata nazista raggiunse la sua massima espansione; ma nello stesso tempo l’anno si chiuse con l’entrata in guerra degli Stati Uniti. Ricapitoliamo brevemente la situazione dall’inizio delle ostilità fino a tutto il. La Germania diede inizio alla guerra invadendo la Polonia, il primo settembre 1939, in combutta con l’Urss che poche settimane dopo invase la parte orientale di quello sventurato Paese. Il Regno Unito e la Francia reagirono dichiarando guerra alla Germania. Ed è per questi motivi che Alessandro Orsini nuova star televisiva, contesa da tutte le reti, si è azzardato a sostenere che Hitler ...

