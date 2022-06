Gazzetta: De Laurentiis vuole cambiare portiere, l’obiettivo è Gollini (Di venerdì 3 giugno 2022) Sul futuro dei portieri del Napoli aleggia ancora una fitta nebbia. Si attende la risposta di Ospina all’offerta di rinnovo presentata dal Napoli e da quella dipende anche il futuro di Meret. La Gazzetta dello Sport scrive che però il presidente De Laurentiis vorrebbe cambiare e punta su Gollini, o, in alternativa, su Vicario. “Spalletti si scopre ‘conservatore’ e spera di toccare il meno possibile la squadra arrivata terza lo scorso mese in campionato. Mentre De Laurentiis vorrebbe cambiare di più e in questo senso anche in porta vorrebbe respirare aria nuova”. I nomi: “Uno dei profili più seguiti, nel caso il cambiamento in porta andrà avanti, è sicuramente quello di Pierluigi Gollini, classe 1995, nell’ultima stagione al Tottenham, riserva di Lloris in Premier e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Sul futuro dei portieri del Napoli aleggia ancora una fitta nebbia. Si attende la risposta di Ospina all’offerta di rinnovo presentata dal Napoli e da quella dipende anche il futuro di Meret. Ladello Sport scrive che però il presidente Devorrebbee punta su, o, in alternativa, su Vicario. “Spalletti si scopre ‘conservatore’ e spera di toccare il meno possibile la squadra arrivata terza lo scorso mese in campionato. Mentre Devorrebbedi più e in questo senso anche in porta vorrebbe respirare aria nuova”. I nomi: “Uno dei profili più seguiti, nel caso il cambiamento in porta andrà avanti, è sicuramente quello di Pierluigi, classe 1995, nell’ultima stagione al Tottenham, riserva di Lloris in Premier e ...

Advertising

napolista : Gazzetta: De Laurentiis vuole cambiare portiere, l’obiettivo è #Gollini Il Napoli vorrebbe chiederlo in prestito a… - infoitsport : Gazzetta attacca De Laurentiis: 'Prima va a casa Mertens e poi parla di vil danaro, perchè aspetta tanto con Ospina… - infoitsport : GAZZETTA - De Laurentiis ha un problema con la piazza di Napoli, rosica quando parla della Roma - infoitsport : Gazzetta - La strategia Mertens dopo il discorso De Laurentiis in conferenza - SiamoPartenopei : Gazzetta - La strategia Mertens dopo il discorso De Laurentiis in conferenza -