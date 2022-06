Fuori ' Strangis' | primo Ep del cantautore lametino che ha vinto Amici21 E parte l' Instore Tour

Advertising

_esaurita : RT @gossiptv__: “STRANGIS” il primo ep di LUIGI è fuori dappertuttoo ?? #amici21 - Rita63824771 : RT @Andrea_99_13: 'Strangis' è fuori ora. Un pezzo di te che diventa anche nostro. Ti vogliamo bene Lù, grazie di tutto ed in bocca al lupo… - Fra93453769 : RT @Andrea_99_13: 'Strangis' è fuori ora. Un pezzo di te che diventa anche nostro. Ti vogliamo bene Lù, grazie di tutto ed in bocca al lupo… - tizyreal : RT @gossiptv__: “STRANGIS” il primo ep di LUIGI è fuori dappertuttoo ?? #amici21 - micricosmo : RT @Andrea_99_13: 'Strangis' è fuori ora. Un pezzo di te che diventa anche nostro. Ti vogliamo bene Lù, grazie di tutto ed in bocca al lupo… -

Esce oggi, nel giorno in cui comincia il giro firmacopie dell'Instore Tour, il primo Ep di Luigi. S'intitola "" ("Ho scelto il mio cognome per onorare la mia famiglia") e contiene 7 tracce, per lo più i singoli che hanno segnato il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi più un inedito e un ...... grazie, prego e buonanotte pic.twitter.com/OWKuSpHxtb AMICI NEWS (@amicii_news) June 2, 2022 Nuove uscite,anche l'EP di Luigiil primo EP di Luigi, ADESSO 💕 Link: ...Esce oggi, nel giorno in cui comincia il giro firmacopie dell'Instore Tour, il primo Ep di Luigi. S'intitola "Strangis" ("Ho scelto il mio cognome per onorare ...Luigi Strangis pubblica per 21co (distribuito da Artist First ... Anticipato dall’inaspettato singolo “Ragazzi fuori”, in cui Ketama126 racconta la sua evoluzione personale e artistica con un testo ...