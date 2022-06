Fedez | “La dolce vita” | il tormentone dell’estate

(Di venerdì 3 giugno 2022) Life&People.it L’estate in musica è già iniziata, si intitola “La” il nuovodi, -pubblicato oggi, venerdì 3 luglio- con la partecipazione di Tananai e Mara Sattei. Il singolo del rapper arriva dopo l’incredibile successo di “Mille” – il banger da ombrellone del 2021 interpretato insieme a Orietta Berti ed Achille Lauro e dopo la relase di “Disumano”, il sesto album in studio rilasciato lo scorso novembre. Una hit a tinte vintage Il pezzo – scritto dallo stessocon Tananai, Dargen D’Amico, Paolo Antonacci e Davide “d-whale” Simonetta – prende di nuovo spunto dalle sonorità tipiche degli anni sessanta, quelle del twist, qui declinate in chiave molto moderna, con improvvise e inaspettate pulsazioni elettroniche. Il cocktail tra tradizione e modernità trova la quadra ...

L'artista, classe '95, è salita alla ribalta dopo le partecipazioni ad Amici e X-Factor. Sorella del rapper Tha Supreme, la cantante ha iniziato con l'hip-hop aprendo un canale YouTube ...