Edinson Cavani | fantastica doppietta al Messico È ancora un mostro? – VIDEO

Edinson Cavani segna due gol al Messico in gara amichevole. Il giocatore è svincolato dal Manchester United e cerca un club. Se qualcuno aveva qualche dubbio sulle qualità di Edinson Cavani a 35 anni è arrivata la conferma che Il Matador il pallone in porta lo sa ancora buttare. México 0 – 2 Uruguay- Edinson Cavani 46? from soccer Alla giusta cifra d'ingaggio, Cavani potrebbe rappresentare una validissima alternativa in qualsiasi club. Di Cavani si è parlato anche in chiave Napoli. La questione potrebbe essere approfondita se Mertens non dovesse firmare il rinnovo di contratto o se magari Petagna fosse ceduto. México 0 – 3 Uruguay – Edinson Cavani 54? from ...

