(Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo aver trasmesso in diretta dalle strade di Odessa, ora Massimoportare Non èin Russia. La puntata di domenica potrebbe avere luogo nelladi: l’organizzazione sarebbe stata avviata da tempo, non senza difficoltà. Sarà fatto un tentativo per avere come ospite in diretta Marija Zakharova, la portavoce del ministro degli Esteri Sergej Lavrov, braccio destro di Putin in questa guerra. La donna – un megafono della propaganda del Cremlino – è sulla lista nera delle sanzioni dell’Unione europea “per aver promosso il dispiegamento di forze russe in Ucraina”.“Non èdi ...

Advertising

neXtquotidiano : E adesso #Giletti vuole fare “Non è l’Arena” dalla Piazza Rossa di Mosca - _saslo : @piera49_65 andrà a #Mosca anche lui insieme a #Salvini e #Giletti, adesso è di moda ¯\_(?)_/¯ - capitanharlock2 : Prima Odessa, adesso #Mosca. Praticamente il cantagiro #Giletti #NonelArena - CecconFlavio : @ItaliaViva @matteorenzi Spari contro Orsini, ma hai un pre-accordo con Giletti di non confrontarti con lui, che co… - Ariel48536344 : #RiccardoRicciardiM5S da #Giletti ADESSO... Dopo la pubblicità ?? #La7 -

neXt Quotidiano

... 'E' stata una bravata per una scommessa persa...'però sembra che la ragazza potrebbe ... Proprio ieri la ragazza è stata anche a Non è l'Arena di Massimoper parlare delle notti milanesi ...La risposta di Alessandra Moretti alle parole diProprio tali parole non sono per nulla ... E, deciderà di replicare alle scuse del conduttore oppure no Al momento la Moretti non ... Giletti vuole fare "Non è l'Arena" dalla Piazza Rossa di Mosca Dopo aver trasmesso in diretta dalle strade di Odessa, ora Massimo Giletti vuole portare Non è l’Arena in Russia. La puntata di domenica potrebbe avere luogo nella Piazza Rossa di Mosca: ...Come ben sappiamo, in passato Giletti ha intrapreso alcune relazioni sentimentali, tra le quali spiccano ad esempio quelle con Antonella Clerici e con Alessandra Moretti. È proprio una frase su ...