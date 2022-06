Criteri per la proroga dei contratti Covid: collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico (Di venerdì 3 giugno 2022) Si è in attesa della circolare ministeriale contenente le disposizioni per la proroga delle supplenze del personale ATA al 31 agosto per coloro che già non hanno tale contratto. L’USR per il Veneto ha diffuso una nota con i Criteri per la proroga dei contratti dei collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 giugno 2022) Si è in attesa della circolare ministeriale contenente le disposizioni per ladelle supplenze del personale ATA al 31 agosto per coloro che già non hanno tale contratto. L’USR per il Veneto ha diffuso una nota con iper ladeidei collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici. L'articolo .

