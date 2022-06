(Di venerdì 3 giugno 2022) Tra gli uomini di classifica da tenere d’occhio al prossimodelvale la pena citare l’australiano Ben, capitano della AG2R-Citroen. Il classe ’95, quarto aldello scorso anno, ha approcciato in modo positivo la stagione conquistando una tappa alla Volta Ciclista a Catalunya ed ildu Jura. In un comunicato stampa diffuso poche ore faha rilanciato le proprie ambizioni e sembra guardare con estremo ottimismo al futuro: anche la vittoria dell’amico e connazionale Jai Hindley ald’Italia non ha fatto altro che aumentare la sua fiducia nei propri mezzi. “La mia avventura all’anno scorso è stata straordinaria e non potevo nemmeno immaginare cosa fosse successo. Vincere una tappa e finire quarto assoluto a ...

Advertising

arrosT_Ticino : 2. In pochi, pochissimi, sanno che il fratello di Pablo Escobar, Roberto, era un ciclista. Anzi, era considerato un… - ilfuoriuscito : Tutto questo pubblico, questo popolo di sportivi che ha ben presente nella memoria le gesta di Pantani e degli altr… - emerge67 : Il #ciclismo è uno sport fatto di grandi innovazioni ma ben saldo a grandissima tradizione. Per questo, dopo tanti… -

OA Sport

... Harri Heliovaara 0 - 2 12:40 Hao - Ching Chan,McLachlan - Nicole Melichar, Kevin Krawietz 0 - 2 Visualizza Roland Garros MOTORI - FORMULA 1 16:05 Monaco GP- GIRO D'ITALIA 13:55 Verona ...... Harri Heliovaara 0 - 2 12:40 Hao - Ching Chan,McLachlan - Nicole Melichar, Kevin Krawietz 0 - 2 Visualizza Roland Garros MOTORI - FORMULA 1 16:05 Monaco GP- GIRO D'ITALIA 13:55 Verona ... Ciclismo, Ben O'Connor mette nel mirino il Giro del Delfinato: "È giunta l'ora di salire sul podio in un evento World Tour" Il percorso propone una cronometro individuale di 32 chilometri e ben tre arrivi in salita ... ma avrà al via il numero uno del ciclismo mondiale, Tadej Pogacar, che proprio come un anno ...Giornata di vigilia per la storica corsa sui saliscendi dell'Appennino Ligure. Tra i partenti domani Alessandro Covi, il dominatore del tappone dolomitico sulla Marmolada.