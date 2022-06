Bella Thorne e Benjamin Mascolo, amore al capolinea: la lettera di addio (Di venerdì 3 giugno 2022) Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sono lasciati. Dopo tre anni di amore (libero) e passione la coppia, tra le più amate e seguite, ha deciso di porre fine alla storia d'amore. Il cantante e l'attrice avevano annunciato tempo fa l'intenzione di sposarsi. La lettera d'addio L'annuncio della fine della relazione è stato dato direttamente da Benji dal suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una lettera d'addio. «Poco più di 3 anni fa ho incontrato l'essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora», ha scritto l'artista. Poi ha proseguito con: «È stata un'esperienza davvero meravigliosa ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 3 giugno 2022)si sono lasciati. Dopo tre anni di(libero) e passione la coppia, tra le più amate e seguite, ha deciso di porre fine alla storia d'. Il cantante e l'attrice avevano annunciato tempo fa l'intenzione di sposarsi. Lad'L'annuncio della fine della relazione è stato dato direttamente da Benji dal suo profilo Instagram, dove ha pubblicato unad'. «Poco più di 3 anni fa ho incontrato l'essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora», ha scritto l'artista. Poi ha proseguito con: «È stata un'esperienza davvero meravigliosa ...

