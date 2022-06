Basket, l'Italia in mano a Gianmarco Pozzecco: "Vogliamo prima di tutto divertirci" (Di venerdì 3 giugno 2022) Nella nazionale di Basket sta per scoccare l'ora del pazzo, vulcanico, straripante Gianmarco Pozzecco. Alla soglia dei 50 anni l'ex regista triestino dal talento e dalla follia parallelamente immensi, diventato tecnico esuberante con esperienza internazionale, da oggi ha assunto la guida dell'ItalBasket al posto di Romeo Sacchetti che aveva portato gli azzurri alle Olimpiadi la scorsa estate, dopo un'assenza di 17 anni. La volta precedente, ad Atene 2004, a guidare l'Italia verso un inatteso argento, ad una finale persa contro l'Argentina, c'era proprio lui sul parquet, il Poz, all'epoca 32enne all'apice di una carriera con scintille con l'azzurro da cui era stato escluso clamorosamente nel 1999, da Tanjevic, dall'Italia che avrebbe vinto l'Europeo, nonostante avesse appena portato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Nella nazionale dista per scoccare l'ora del pazzo, vulcanico, straripante. Alla soglia dei 50 anni l'ex regista triestino dal talento e dalla follia parallelamente immensi, diventato tecnico esuberante con esperienza internazionale, da oggi ha assunto la guida dell'Italal posto di Romeo Sacchetti che aveva portato gli azzurri alle Olimpiadi la scorsa estate, dopo un'assenza di 17 anni. La volta precedente, ad Atene 2004, a guidare l'verso un inatteso argento, ad una finale persa contro l'Argentina, c'era proprio lui sul parquet, il Poz, all'epoca 32enne all'apice di una carriera con scintille con l'azzurro da cui era stato escluso clamorosamente nel 1999, da Tanjevic, dall'che avrebbe vinto l'Europeo, nonostante avesse appena portato ...

