Balotelli | sorrisi con la sua Francesca | e si sfreccia in supercar | VIDEO

Advertising

Sport Fanpage

Giornata di relax per Marioe la compagna Francesca Monti. "Ciò che mi rende felice" scrive lei su Instagram, postando il video di un giro a bordo di una supercar con l'attaccante dell'Adana Demirspor. Guarda il videoIl fratello Paolo lì accanto a dispensare"La serie A è un sogno, tutto merito di Silvio", ... ha scherzato l'ex Premier, protagonista di un botta e risposta anche con Mario, presente ... Balotelli alla festa promozione del Monza, si tratta per il ritorno in Serie A: “Abbiamo parlato”