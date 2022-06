Attacco hacker al porto di Genova | la denuncia delle autorità | opera dei filorussi di Killnet

Advertising

TgLa7 : #Hacker #Killnet tentano attacco siti porti Genova e Savona . Stoppati da polizia postale Genova e tecnici Asdp - Agenzia_Ansa : Il sito delle Autorità di sistema portuale di Genova e Savona è finito questa mattina sotto attacco hacker. Il tent… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli hacker: 'Domani attacco all'Italia'. Gruppo filo-russo su Telegram: 'Faremo un colpo irreparabile'… - genovesergio76 : RT @Libero_official: Il collettivo di hacker #Killnet attacca i porti di #Genova e #Savona: 'Il blitz è stato respinto'. Altra manovra dei… - giorgiotablet : RT @Agenzia_Ansa: Il sito delle Autorità di sistema portuale di Genova e Savona è finito questa mattina sotto attacco hacker. Il tentativo… -

Genova - Il sito delle Autorità di sistema portuale di Genova e Savona è finito questa mattina sotto. E' stata la stessa Autorità portuale a dare la notizia in una breve nota stampa: L'è stato respinto grazie al pronto intervento della polizia postale di Genova in ...Glifilorussi hanno rivendicato l'al sito della Polizia Italiana e ai siti di diversi aeroporti nazionali, oltre ad aver organizzato una grande offensiva combinata ai danni di ...Attacco hacker al sito dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale: il portale dell'Authority che guida i porti di Genova e Savona ha subito nella mattinata odierna un bombardamento a ...L'attacco è stato però respinto grazie al pronto intervento della polizia postale di Genova, in collaborazione con i tecnici della stessa autorità portuale.