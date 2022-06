AEW: Come ha reagito il backstage alla Pipe Bomb di MJF? (Di venerdì 3 giugno 2022) Questo mercoledì MJF ha mostrato ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, tutto il suo talento al microfono con un promo incredibile, una Pipe Bomb che passerà alla storia in cui realtà e storyline si sono mischiate rendendo la sua situazione contrattuale un “work” molto interessante. Nel backstage, praticamente nessuno prima di Dynamite conosceva realmente la situazione e Fightful Select ha raccolto alcune sensazioni dei talenti. A saperlo prima… Fightful ha parlato con diversi talenti e la reazione immediata al promo si può sintetizzare in “Ho sempre saputo fosse un work” o “Bhè, adesso è sicuramente un work”. Una persona in particolare ha detto che se avessero scoperto che si trattava di un work già prima del weekend in molti sarebbero rimasti frustrati per una serie di motivi, sia ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 giugno 2022) Questo mercoledìha mostrato ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, tutto il suo talento al microfono con un promo incredibile, unache passeràstoria in cui realtà e storyline si sono mischiate rendendo la sua situazione contrattuale un “work” molto interessante. Nel, praticamente nessuno prima di Dynamite conosceva realmente la situazione e Fightful Select ha raccolto alcune sensazioni dei talenti. A saperlo prima… Fightful ha parlato con diversi talenti e la reazione immediata al promo si può sintetizzare in “Ho sempre saputo fosse un work” o “Bhè, adesso è sicuramente un work”. Una persona in particolare ha detto che se avessero scoperto che si trattava di un work già prima del weekend in molti sarebbero rimasti frustrati per una serie di motivi, sia ...

