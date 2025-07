Israele-Russia colloqui su Iran e Siria Netanyahu cerca sponda di Putin per continuare guerra a Damasco e su nucleare di Teheran - RETROSCENA

In un contesto geopolitico in rapido movimento, Israele e Russia si confrontano su questioni cruciali come Iran e Siria. Netanyahu mira a ottenere il supporto di Putin per proseguire le operazioni a Damasco e affrontare il dossier nucleare di Teheran. Questi colloqui, influenzati anche dalla presenza di oltre 1,5 milioni di russi in Israele, potrebbero ridefinire gli equilibri regionali e globali, aprendo scenari ancora tutti da scoprire.

Netanyahu starebbe cercando la sponda di Putin su entrambi i terreni, contando anche sul fatto che in Israele vivono circa 1,5 milioni di persone di lingua russa, molte delle quali sono di origine ebraica e immigrate dalla Russia e da altri paesi dell'ex Unione Sovietica

