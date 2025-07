Lazio nuovi problemi per Sarri | non bastava l’indice di liquidità adesso il guaio è grosso

La Lazio torna sotto i riflettori con nuovi guai per Maurizio Sarri, che si trova a dover affrontare sfide sempre più complesse. Non bastava l’indice di liquidità a mettere in crisi il club, ora le difficoltà si fanno più grosse, mettendo a rischio anche la stabilità dell’intera squadra. Una situazione che richiede risposte rapide e strategie efficaci per evitare che il problema diventi insormontabile. La domanda è: come potrà Sarri risollevarsi?

Maurizio Sarri è nei guai: nuovi problemi per il tecnico biancoceleste, adesso non c'è via d'uscita (Ansa Foto) – SerieAnews Un anno e mezzo dopo l'addio, Maurizio Sarri è tornato sulla panchina della Lazio. Ma non c'è stato tempo per romanticismi o riflessioni emotive: la realtà lo ha subito riportato con i piedi per terra. Appena rimesso piede a Formello, l'ex tecnico di Napoli, Juventus e Chelsea ha trovato un ostacolo bello grosso: il mercato è fermo, bloccato da un indice di liquidità che non permette nuovi acquisti.

