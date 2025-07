Sindacati inaccettabili 175 licenziamenti Carrefour a Milano

La recente comunicazione di Carrefour, annunciando 175 licenziamenti a Milano, ha scosso il settore della distribuzione e alimentato una crescente preoccupazione tra i lavoratori. La nota, diffusa da Filcams Cgil, Fisascat e Uiltucs, denuncia un gesto inaccettabile in un momento già difficile, evidenziando come le decisioni aziendali possano aggravare ulteriormente un clima di tensione. È fondamentale che si apra un dialogo serio e responsabile per tutelare i diritti dei dipendenti e garantire un futuro sostenibile.

"La nota con cui Carrefour, che opera nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata, annuncia l'intenzione di licenziare 175 dei circa 700 dipendenti della sede milanese, giunge inaspettata e aggrava un clima già di grande tensione delle ultime settimane". La denuncia è di Filcams Cgil, Fisascat, Uiltucs. "Si tratta di un licenziamento inaccettabile in un contesto di grande tensione che vede da anni Carrefour assumere scelte aziendali sbagliate nel nostro paese", dicono i sindacati. "Ci muoveremo immediatamente per aprire un confronto con l'azienda per tutelare i dipendenti coinvolti. Chiediamo - concludono - di garantire l'occupazione e che hanno portato a uno stato di sofferenza economica che perdura ormai da anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sindacati, inaccettabili 175 licenziamenti Carrefour a Milano

