Sicilia in prima linea per ‘Vulnerabili’ progetto per portare insulina a persone con diabete in

Sicilia si distingue ancora una volta come esempio di solidarietà e innovazione, assumendo un ruolo fondamentale nel progetto “Vulnerabili”. Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra Novo Nordisk e la Fondazione Banco Farmaceutico, mira a garantire insulina a 160 persone con diabete in condizioni di povertà, sostenendo anche gli operatori sanitari. Un passo importante verso un accesso equo alle cure, poiché ogni vita conta e merita attenzione.

Garantire alle persone con diabete che vivono in condizioni di povertà socioeconomica il diritto e l’accesso alle terapie, contribuendo anche a supportare gli operatori sanitari. È l’obiettivo del progetto “Vulnerabili”, nato dalla collaborazione tra Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico con il sostegno del vice presidente della Camera dei Deputati, On. Giorgio Mulè. Nell’iniziativa sono . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sicilia in prima linea per ‘Vulnerabili’, progetto per portare insulina a persone con diabete in

In questa notizia si parla di: diabete - sicilia - prima - linea

Diabete, Sicilia in prima linea con il progetto "Vulnerabili" - In Sicilia, il progetto “Vulnerabili” si distingue come un faro di speranza per chi convive con il diabete e affronta sfide economiche.

Colazione siciliana - Foto di Tiziana Scriminaci Di Maio Vai su Facebook

Diabete, Sicilia in prima linea con il progetto “Vulnerabili”; Sicilia in prima linea per 'Vulnerabili', progetto per portare insulina a persone con diabete in condizioni di povertà sanitaria; Diabete, Sicilia in prima linea con il progetto “Vulnerabili”.

Sicilia in prima linea per 'Vulnerabili', progetto per portare insulina a persone con diabete in condizioni di povertà sanitaria - Garantire alle persone con diabete che vivono in condizioni di povertà socioeconomica il diritto e l'accesso alle terapie, contribuendo anche a supportare gli operatori sanitari. Segnala msn.com

Diabete, Sicilia in prima linea con il progetto “Vulnerabili” - it per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dalle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria ... Si legge su tempostretto.it