Messia di Dune | Denis Villeneuve anticipa l’inizio delle riprese del sequel

Denis Villeneuve accelera i tempi per il sequel di Dune, anticipando l'inizio delle riprese a luglio a Budapest. Con Zendaya e il cast già sul set, l’attesa cresce per il prossimo capitolo della saga epica. La produzione si prepara a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa riserva questa avventura. La magia di Dune sta per tornare…

Denis Villeneuve anticipa l'inizio delle riprese di Messia di Dune, spingendo la produzione a partire già a luglio, con Zendaya e il cast pronti a tornare sul set per il sequel della saga. Denis Villeneuve stringe i tempi per Messia di Dune, il prossimo attesissimo capitolo della saga. Secondo quanto riportato, le riprese prenderanno ufficialmente il via il 7 luglio a Budapest. Zendaya è già arrivata nella capitale ungherese, pronta a unirsi al resto della troupe per l'inizio della produzione, fissato per lunedì. Un set ambizioso per Messia di Dune Il sequel, che proseguirà la storia di Paul Atreides, prevede un calendario di riprese estese e multi-location, che dureranno diversi mesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Messia di Dune: Denis Villeneuve anticipa l’inizio delle riprese del sequel

Momenti indimenticabili di dune: messia che vorrei vedere nel film di denis villeneuve - I momenti più indimenticabili di "Dune Messiah" sono attesi con trepidazione nel prossimo film di Denis Villeneuve, che promette di portare sul grande schermo le intuizioni più profonde del sequel.

