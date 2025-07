Artale Centro Padre Nostro | Grazie a ‘Vulnerabili’ mano tesa a pazienti invisibili

Nel cuore di Palermo, il Centro Padre Nostro si distingue come un faro di speranza per i più vulnerabili. Con mano tesa a chi vive nell’ombra, l’associazione avvia un nuovo servizio gratuito per chi ha bisogno di insulina e non può permetterselo. Maurizio Artale, presidente, sottolinea: “Dove ci sono fragilità, il Centro c’è sempre.” Un gesto concreto che promette di alleviare le sofferenze e ridare dignità a chi ne ha più bisogno.

"Dove ci sono delle fragilità, emergenze ed esigenze, il Centro Padre Nostro c'è sempre. Crediamo che questo nuovo servizio gratuito potrà alleviare le sofferenze di chi è costretto a fare uso dell'insulina e non è nelle condizioni socioeconomiche per potersi curare". Così Maurizio Artale, presidente dell'associazione Centro Padre Nostro di Palermo, a margine della presentazione,

