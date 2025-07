Meloni | possibile referendum premierato prossima legislatura

Nel cuore del dibattito politico italiano, la premier Meloni si esprime sul possibile referendum sul premierato, sottolineando l'importanza di riforme che rafforzino il Paese. La sua posizione evidenzia come le tempistiche dipendano dal parlamento, lasciando aperta la discussione sul merito e sulla reale portata di questa proposta. La discussione sul futuro istituzionale dell’Italia si anima, e ora più che mai, il confronto è inevitabile.

Roma, 4 lug. (askanews) - "Le dinamiche e le tempistiche delle riforme e dei referendum su giustizia e premierato dipendono dal parlamento, per me è importante realizzarle. Se il referendum sul premierato si terrà nella prossima legislatura non si potrà dire che è una riforma che garantisce noi stessi e si potrà parlarne nel merito". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento al Forum in Masseria di Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net