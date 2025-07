Dazi Usa Trump minaccia l’Ue con tariffe del 17 per cento sui prodotti agricoli

Mentre la scadenza del 9 luglio si avvicina, le tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi si fanno sempre più intense. Trump minaccia di imporre tariffe del 17% sui prodotti agricoli europei, complicando ulteriormente i negoziati. Dopo gli incontri a Washington, il futuro sembra ancora incerto: Bruxelles si prepara a nuove strategie per difendere i propri interessi, consapevole che la partita è tutt’altro che conclusa.

Si sta avvicinando il 9 luglio, scadenza fissata dagli Stati Uniti per trovare un accordo con l’ Unione europea sui dazi. Un’intesa che non si è avvicinata dopo gli incontri avuti il 3 luglio a Washington da Maros Sefcovic, commissario al Commercio Ue. Il portavoce Olof Gill ha fatto sapere che «la Commissione si impegnerà nuovamente con gli Stati Uniti sul merito nel fine settimana», sottolineando però che Bruxelles si sta preparando «all’eventualità che non si raggiunga un accordo soddisfacente». L’obiettivo dell’Ue è di arrivare a un’intesa di principio entro il 9 luglio per evitare che i dazi tornino al 20 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it