Ludovico Blu Art Viberti sta emergendo come la nuova stella del nuoto azzurro, conquistando il cuore degli appassionati e rinnovando le speranze della nazionale italiana. Dopo una prova emozionante ai Campionati Italiani di Riccione, il suo talento e determinazione lo hanno portato sul palcoscenico internazionale del Foro Italico, dove si prepara a scrivere pagine importanti della sua carriera. La sua storia, fatta di sfide e successi, promette di entusiasmare ancora a lungo.

Ludovico Blu Art Viberti: il nuovo volto della rana mondiale Swim Zone È il nuotatore del momento per il nuoto azzurro: Ludovico Blu Art Viberti si racconta a Swim Zone, il format condotto da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, dopo aver incantato il pubblico del Settecolli 2025. Dalla delusione dei Campionati Italiani di Riccione alla riscossa sul palcoscenico internazionale del Foro Italico, dove ha conquistato la qualificazione ai Mondiali di Singapore nei 100 rana e registrato uno straordinario terzo tempo mondiale all time nei 50 rana. Una nuova consapevolezza, una nuova dimensione: Viberti è pronto a giocarsela ai massimi livelli della rana mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ludovico Blu Art Viberti: la nuova certezza della rana azzurra

