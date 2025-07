Ndoye Juve | il Napoli prosegue a fuoco lento per l’esterno del Bologna Ci sono stati sviluppi nella trattativa ecco cosa è successo nelle ultime ore

Il mercato estivo si infiamma con il Napoli che non molla la presa su Dan Ndoye del Bologna. La trattativa, avvolta da un mix di strategia e pazienza, sta vivendo sviluppi importanti nelle ultime ore, alimentando l’attesa tra tifosi e addetti ai lavori. Con l’obiettivo di rafforzare le corsie esterne, il club partenopeo lavora senza sosta per portare a termine un’operazione che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione. Ecco cosa è successo negli ultimi aggiornamenti.

