Caso Garlasco cosa è emerso dall’incidente probatorio | analisi su tappetino e tamponi

(Adnkronos) – Nuovo round dell'incidente probatorio per il delitto di Garlasco nell'ambito dell'inchiesta della procura di Pavia che vede nuovamente indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, morta il 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco. Oggi, venerdì 4 luglio, sono stati fatti i tamponi per estrarre eventuale materiale biologico .