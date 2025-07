Vulnerabili’ a Palermo Mulè | Sono soggetti che vanno protetti

A Palermo, una città cuore pulsante di storia e cultura, si fa strada un'iniziativa pionieristica dedicata a proteggere i soggetti più fragili della comunità. I vulnerabili, spesso invisibili, rischiano di essere abbandonati, rinunciando alle cure o non avendone accesso. Questa prima nel suo genere in Italia e in Europa rappresenta un passo importante verso un sistema più equo e inclusivo, dimostrando che la solidarietà si costruisce partendo dai più bisognosi.

“I vulnerabili sono soggetti che vanno protetti. Si tratta di una popolazione che, purtroppo, cresce sempre di più e che o rinuncia a curarsi o proprio non è in grado di accedere al Servizio sanitario nazionale. Questa è un’iniziativa lodevole, prestigiosa, la prima che si fa in Italia, in Europa, e cominciamo da Palermo perché . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - “Vulnerabili’ a Palermo, Mulè: “Sono soggetti che vanno protetti”

