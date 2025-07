Allarme malaria Hiv e Tbc | nell’era del riscaldamento globale anche il caldo fa ammalare

In un’era dominata dal riscaldamento globale, le minacce alla salute pubblica si fanno sempre più insidiose. Il nuovo rapporto del Global Fund evidenzia come il clima avveleni le principali pandemie del Sud del mondo, aggravando malattie come malaria, HIV e TBC. Con milioni di casi e migliaia di morti ogni anno, è urgente intervenire per proteggere le comunità più vulnerabili e fermare questa spirale di crisi sanitaria.

Un nuovo report del Global Fund mostra come il cambiamento climatico stia già aggravando le principali pandemie del Sud del mondo, con effetti sistemici su salute pubblica e stabilità globale. Nel 2023 sono stati registrati 263 milioni di casi di malaria e 597.000 morti. L’87% di questo carico globale è concentrato in 50 Paesi tra i più vulnerabili al cambiamento climatico. I numeri, di per sé allarmanti, rischiano di impennarsi nei prossimi decenni. Il Malaria Atlas Project stima che entro il 2050 si potrebbero verificare oltre 550.000 decessi aggiuntivi, nel 90% dei casi a causa della perdita di protezione dopo eventi climatici estremi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Allarme malaria, Hiv e Tbc: nell’era del riscaldamento globale anche il caldo fa ammalare

In questa notizia si parla di: malaria - globale - allarme - riscaldamento

L’allarme della Sima: “Con surriscaldamento globale aumentano malattie infettive e suicidi”; Dengue e malaria, è boom di casi nel mondo. “Colpa del riscaldamento globale, ecco lo scenario del 2100”; Gli ingenti danni del riscaldamento globale sul continente africano.

Dengue e malaria, è boom di casi nel mondo. “Colpa del riscaldamento globale, ecco lo scenario del 2100” - Quotidiano Nazionale - Roma, 25 aprile 2024 – Nella giornata mondiale contro la malaria nel mondo, gli esperti lanciano l’allarme, anche sui casi di Dengue: è boom, complice il riscaldamento globale. Da quotidiano.net

Dengue e malaria, boom di casi: è colpa del clima, allarme infettivologi - MSN - Dengue e malaria, boom di casi: è colpa del clima, allarme infettivologi. msn.com scrive