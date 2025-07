FC 25 finalmente disponibili gli Scambi | ecco quali e come devi farli

Finalmente sono arrivati gli scambi in FC 25, un’ottima occasione per rafforzare la tua squadra! Questa è la prima volta dell’anno e vale la pena approfittarne con i tuoi doppioni. Scopri quali scambi sono disponibili e come completarli al meglio, valutando sempre con attenzione le mutaforma e i requisiti richiesti. Non perdere questa chance di ottenere premi eccezionali e migliorare il tuo team!

Sono disponibili gli scambi in FC 25, prima volta nell’anno. Ecco quali sono e come devi farli. Valuta sempre di farli con i tuoi doppioni. Mutaforma TOT 85 Premio: 1x 75+ x20 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Richiesta: Gioc. con TOT minimo 85: esattamente 4 Mutaforma TOT 86 Premio: 1x 81+ x20 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Richiesta: Gioc. con TOT minimo 86: esattamente 4 Mutaforma TOT 87 Premio: 1x 82+ x20 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Richiesta: Gioc. con TOT minimo 87: esattamente 4 Mutaforma TOT 88 Premio: 1x 83+ x20 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Richiesta: Gioc. con TOT minimo 88: esattamente 4 Mutaforma TOT 89 Premio: 1x 50 Players Pack Non scambiab. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, finalmente disponibili gli Scambi: ecco quali e come devi farli

